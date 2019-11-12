محكمة أردنية تؤيد حبس متهمين حاولا الالتحاق بداعش في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة مؤرشفة

الخليج 365 – عمان

أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة الاردنية بحبس متهمين اثنين 9 سنوات لكل منهما، بعد ثبوت محاولتهما الالتحاق بتنظيم داعش الارهابي في اليمن.

وبحسب التحقيقات الامنية فقد قام المدانان بالانتقال الى السعودية حيث وفرت لهما الجماعات الوهابية في المملكة، تأشيرات الزيارة والاقامة في المملكة بغرض نقلهم الى اليمن .

وكانت محكمة امن الدولة أدانت المتهمين بتهمة “محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية” استنادا الى قانون منع الإرهاب.

وبحسب وقائع القضية فإن “المتهم الأول هو شقيق الإرهابي الذي سبق الحكم عليه بالإعدام شنقاً لإقدامه على قتل أفراد من المخابرات في مكتب مخابرات البقعة، وعلى إثر إلقاء القبض على الأخير أصبح المتهم الأول من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومقتنعا بأفكاره وبعد تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقه أضمر الحقد على الأجهزة الامنية، وعقد العزم على التوجه إلى اليمن من أجل الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي هناك للانضمام إلى صفوفه، ولهذه الغاية قام في منتصف العام 2017 بعرض الأمر على المتهم الثاني الذي تربطه به علاقة صداقة حيث إن المتهم الثاني من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي لاعتقاده بأنه تنظيم يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية ويقيم حدود الله، فقرر الاثنان التوجه إلى المملكة العربية السعودية للإلتحاق بأحدى الجماعات الوهابية”.

ووجدت محكمة التمييز في قرارها ان “محكمة أمن الدولة أحاطت بواقعة القضية وقامت باستخلاصها بشكل سائغ ومقبول من بينات النيابة العامة المقدمة وأوردت مقتطفات من هذه البينات وخلصت الى أن وقائع الاتهام ثابتة من خلال اعترافات المميزين لدى المحقق حيث ان النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الظروف التي أخذت فيها هذه الاعترافات”.