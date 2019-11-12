تجمُع على الطريق البحرية- الدورة وفتح الطريق على برج الغزال بعد إغلاقها لبعض الوقت

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تجمّع عدد من الأشخاص على ​الطريق البحرية​ - ​الدورة​"، لافتةً إلى "إعادة فتح الطريق على ​برج الغزال​ - ​الأشرفية​، بعد إغلاقها لبعض الوقت".

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