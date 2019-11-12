النشرة: الطرقات الرئيسية والفرعية في حاصبيا سالكة امام حركة السير

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "الوضع لا يزال هادئا وطبيعيا في منطقة حاصبيا حتى ​الساعة​ وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين في ظل حركة لافتة لدوريات ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين".

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