أعلن قائد الشرطة في شرق بنغلادش انيس الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل 15 شخصًا على الأقل، وجرح 58 آخرين، منتيجة تصادم قطار متّجه إلى دكا وآخر متّجه إلى شيتاغونغ، ما أدّى إلى خروج ثلاث عربات عن السكة في محطة موندولباغ في بلدة كسبا"، مبيّنًا "أنّنا قد أرسلنا الجرحى إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة".
ولفت إلى أنّه "تمّ وقف حركة القطارات الخارجة من دكا بعد الحادث"، موضحًا "أنّنا لا نزال نقوم بعمليّة الإغاثة".
وحوادث القطارات شائعة في بنغلادش، وهي في العادة تنتج عن نظام الإشارات الضعيف أو البنية التحتية المتهالكة لسكة الحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 شخصا وإصابة 58 آخرين نتيجة اصطدام قطارين شرق بنغلادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.