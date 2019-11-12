مقتل 15 شخصا وإصابة 58 آخرين نتيجة اصطدام قطارين شرق بنغلادش

أعلن قائد الشرطة في شرق ​بنغلادش​ انيس الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل 15 شخصًا على الأقل، وجرح 58 آخرين، منتيجة تصادم قطار متّجه إلى دكا وآخر متّجه إلى شيتاغونغ، ما أدّى إلى خروج ثلاث عربات عن السكة في محطة موندولباغ في بلدة كسبا"، مبيّنًا "أنّنا قد أرسلنا الجرحى إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة".

ولفت إلى أنّه "تمّ وقف حركة القطارات الخارجة من دكا بعد الحادث"، موضحًا "أنّنا لا نزال نقوم بعمليّة الإغاثة".

وحوادث القطارات شائعة في بنغلادش، وهي في العادة تنتج عن نظام الإشارات الضعيف أو البنية التحتية المتهالكة لسكة الحديد.