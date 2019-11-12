سرايا القدس تقصف مدينة عسقلان سديروت والكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعًا طارئًا

قصفت ​سرايا القدس​ مدينة عسقلان، كما تضرر منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ للمقاومة الفلسطينية. واشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية الى ان الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعًا طارئًا عند الساعة التاسعة من الصباح اليوم أعقاب اغتيال قيادي في سرايا القدس. وتحدث الإعلام العبري عن تعطيل الدراسة في تل أبيب وحولون وريشون لتسيون.

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