نتانياهو: صادقت على عملية استهداف أبو العطا المسؤول عن عمليات إرهابية كثيرة

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ "استهداف بهاء أبو العطا وهو قائد كبير في تنظيم "​الجهاد الإسلامي​" الإرهابي في ​قطاع غزة​"، موضحًا أنّ "أبو العطا كان مسؤولًا عن عمليّات إرهابيّة كثيرة وعن إطلاق صواريخ على دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وكان ينوي تنفيذ عمليّات إرهابيّة فوريّة".

ولفت إلى أنّ "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس ​الشاباك​ أوصيا بتنفيذ هذه العمليّة، وتمّت المصادقة عليها من قِبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أن تمّ عرضها على المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة الّذي بدوره صادَق عليها".