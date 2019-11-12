حماس: اسرائيل تتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على التصعيد العسكري

أكدت ​حركة حماس​ ان "​اسرائيل​ تتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على التصعيد العسكري واستهداف القيادي في ​سرايا القدس​ بهاء ابو العطا". وتم الانتقال الى العمل بخطط الطوارىء في كافة المقرات الحكومية بغزة تحسبا من اي قصف يطالها.



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