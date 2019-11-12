قناة 13 العبرية: 3 إصابات بجروح طفيفة و3 بحالة الهلع والغاء الدراسة بمدارس تل ابيب

افاد وسائل اعلام اسرائيلية عن إلغاء الدراسة في مدارس ​تل أبيب​ وتعليق الأنشطة التجارية في المستوطنات المحاذية ل​قطاع غزة​ تحسبا للأوضاع الأمنية. وتحدثت قناة 13 العبرية عن سقوط 3 إصابات بجروح طفيفة و3 بحالة الهلع جراء سقوط أكثر من 35 صاروخا أطلقت من قطاع غزة صوب المستوطنات، ولفتت الى سقوط عدد منها في مناطق مفتوحة وإصابة منزلين بأضرار في ​سديروت​ وتصدي ​القبة​ لعدد آخر منها.

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