سرايا القدس تعلن استهداف تل ابيب برشقة صاروخية كبيرة

أعلنت "​سرايا القدس​" الجناح العسكري لـ"​حركة الجهاد الإسلامي​" استهداف ​تل أبيب​ برشقة صاروخية كبيرة.

ولفتت في بيان، الى ان "سرايا القدس و​المقاومة​ الباسلة ستواصل الرد على ​الإرهاب​ والعدوان بكل قوة وبسالة، دفاعا عن كرامة الشعب ال​فلسطين​ي والتزاما بواجبها وقياما بحقها الشرعي والوطني والقانوني والاخلاقي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن دوي صفارات الإنذار في جنوب تل أبيب.

يذكر ان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعلنت "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ومقتل أحد ابنائه".

وأعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "عملية اغتيال القيادي في ​حركة الجهاد الاسلامي​ بهاء أبو العطا في غزة​".