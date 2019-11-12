الجهاد الإسلامي: استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري بدمشق ومقتل أحد ابنائه

اعلنت ​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​فلسطين​ عن "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ومقتل أحد ابنائه". وفي وقت سابق افادت وكالة "سانا" عن "مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معاد لبناء مدني قرب ​السفارة اللبنانية​ في ​منطقة المزة​ بدمشق".

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