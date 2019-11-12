حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

افادت غرفة "التحكم المروري" بان "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​الشمال​ هي العبدة - حلبا - ​البحصاص​ - المنية - دير عمار - جسر البالما". كما افادت الغرفة عن "قطع السير عند مفرق ​قب الياس​ في البقاع بالاتجاهين". وتم قطع السير في محلة العدلية باتجاه ​سامي الصلح​ مقابل مبنى ​قصر العدل​.

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