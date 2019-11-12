الجيش الإسرائيلي: عملية اغتيال أبو العطا تمت بموافقة نتانياهو ووزير الدفاع

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ ان "عملية اغتيال القيادي في ​حركة الجهاد الاسلامي​ بهاء أبو العطا في غزة تمت بموافقة رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ ووزير الدفاع ​نفتالي بينيت​"، مؤكدا ان "الجيش مستعد لايام من القنال".

وراى ​الجيش الاسرائيلي​ ان "أبو العطا كان بمثابة ​قنبلة​ موقوتة وسعى في الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ عمليات تخريبية مختلفة وفِي مقدمتها اطلاق ​قذائف صاروخية​ إلى منطقة غلاف غزة"، معتبرا ان "عملية الاستهداف كانت مباغتة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

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