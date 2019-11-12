اطلاق صلية من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة

افادت ​قناة المنار​ بأن "​المقاومة الفلسطينية​ اطلقت صلية من ​الصواريخ​ باتجاه مستوطنات غلاف غزة".

وأغلق ​الجيش الإسرائيلي​ طرقا عدة في المناطق القريبة من ​قطاع غزة​. وفي وقت سابق توعدت ​سرايا القدس​ ​الجناح​ العسكري لحركة ​الجهاد الإسلامي​ بالرد على اغتيال قائدها العسكري بهاء أبو العطا.

وأعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ "استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة بهاء أبو العطا، في عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام".

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