مقتل 15 شخصًا في اصطدام قطارين في بنغلادش

اسماء السيد - دكا: قتل 15 شخصا على الاقل وجرح 58 آخرون في اصطدام قطارين في شرق بنغلادش في وقت مبكر الثلاثاء، وفق ما ذكرت الشرطة.
وخرجت ثلاث عربات عن السكة في محطة موندولباغ في بلدة كسبا عندما تصادم قطار متجه من الى دكا وآخر متجه الى شيتاغونغ.
وقال قائد الشرطة المحلية انيس الرحمن لفرانس برس "قتل 15 شخصا على الأقل، وجرح 58 آخرون. لقد أرسلنا الجرحى الى مستشفيات مختلفة في المنطقة".
وقال انه تم وقف حركة القطارات الخارجة من دكا بعد الحادث.
ولا تزال الظروف التي أحاطت بالحادث قيد التحقيق، وفق ما أبلغ مسؤول في هيئة سكة الحديد للصحافيين.
واضاف "لا نزال نقوم بعملية الاغاثة" ، مشيرا الى ان إشارات خاطئة قد تكون السبب وراء الحادث.
وحوادث القطارات شائعة في بنغلادش وهي في العادة تنتج عن نظام الإشارات الضعيف أو البنية التحتية المتهالكة لسكة الحديد.
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