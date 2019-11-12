موراليس يغادر بوليفيا على متن طائرة الى المكسيك

اسماء السيد - مكسيكو: غادر الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس بلاده على متن طائرة عسكرية مكسيكية ليل الإثنين، وفق ما أعن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، وذلك بعد يوم على اعلان استقالته المفاجئة.
وكان إبرارد قد أعلن في وقت سابق أن بلاده وافقت على منح موراليس حق اللجوء بناء على طلبه.
واستقال الرئيس البالغ 60 عاما من منصب الرئاسة الأحد بعد أن فقد دعم القوات المسلحة عقب ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في كل أنحاء البلاد بشأن إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.
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