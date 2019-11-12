تعرف على نشاط رئيس البرلمان خلال شهر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تقريرا عن حصاد شهر أكتوبر تضمن نشاط الدكتور على عبد العال رئيس المجلس كما يلى: 1:شارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانى الدولى فى 11 أكتوبر 2:شارك الدكتور على عبد العال فى أعمال الاجتماع التنسيقى للمجموعة البرلمانية العربية فى بلجراد فى الفترة 12 أكتوبر 3:الدكتور على عبد العال يلتقى بمايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الصربية على هام؛ اجتماعات الجمعية الـ14 للاتحاد البرلمانى الدولى Advertisements 4:ألقى كلمة أمام المجلس الحاكم للاتحاد البرلمانى الدولى خلال مشاركته بالجمعية الـ141 5:شارك فى اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى بمكافحة الإرهاب والتطرف خلال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلمانى الدولى 6:استقبل الشيخ جابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى 7: التقى بايمى أو سيتباجو نائب رئيس الجمهورية النجيرى 8:التقى بأحمد لاوان رئيس مجلس الشيوخ النيحيرى 9: التقى بفيمى جبا جميلا رئيس مجلس النواب النيجيرى

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