شكرا لقرائتكم خبر عن طلب لعلى عبد العال لعقد اجتماع لرؤساء برلمانات الرباعى العربى لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع لرؤساء برلمانات الرباعي العربي "مصر والسعودية، والإمارات والبحرين"، لتنسيق الجهود المشتركة فى مواجهة نشاط الدول الراعية للارهاب على المستوى البرلمانى حول العالم.

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وأضاف "الخولى" أن مواجهة الدول الراعية للارهاب بات ضرورياً، كون نشاطها على المستوى البرلمانى مثل الكونجرس والبرلمان الأوروبى أصبح واضحاً، كاشفا: " تلك الدول تمول نشاطات ووفود لها بشكل شبه شهرى للإضرار بمصالح الرباعية العربية وعلى رأسها مصر".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الساحات تحتاج مزيد من الجهود من قبل البرلمان المصرى لمواجتها، وإيذاء المحافل البرلمانية العربية، بإمكانية وجود وفود مشتركة لدول الرباعى العربى فى زيارات مكوكية لمواجهة التدابير الممنهجة لتلك القوى، فضلاً عن أساليب أخرى.