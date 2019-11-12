مصرع 6 وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10، صباح اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، ونقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وهرعت 8 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.