محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرين، في حصيلة أولية من جراء ما وصفته بـ"استهداف معاد" قرب مقر السفارة اللبنانية في العاصمة دمشق.
وأوردت الوكالة في نبأ عاجل على موقعها أن قصفًا استهداف مبنى قرب مقر السفارة اللبنانية بحي المزة غربية بالعاصمة السورية.
وتحدثت الوكالة في وقت سابق عن أن الجيش استهدف "هدفًا معاديًا" في سماء داريا غرب دمشق.
وعادة ما تشير دمشق في مصطلح "هدف معادي" إلى طائرات إسرائيلية دأبت على قصف مواقع داخل سوريا خلال السنوات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان و6 جرحى في قصف معاد قرب السفارة اللبنانية بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.