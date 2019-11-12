اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي "بهاء أبو العطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، "بهاء أبو العطا".

وأضاف أنه نفذ ضربة جوية استهدفت مبنى كان القيادي "أبو العطا" بداخله في غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وحمّل الجيش الإسرائيلي أبو العطا مسؤوليّة عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة.

ونعت "سرايا القدس" أبو العطا، قائلة إنه: "استشهد أثناء قيامه بعمل جهادي بطولي لدحر المؤامرات والدفاع عن الأرض والعرض على يد الغدر والخيانة لتسقي دماؤه الشريفة والطاهرة تراب الوطن".

وتوعّدت "سرايا القدس" بـ"ردّ حتمي قادم يزلزل الكيان الصهيوني"، في إشارة لإسرائيل.