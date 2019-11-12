ماكرون يجتمع مع ترامب قبل قمة حلف الأطلسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل قمة حلف شمال الأطلسي في لندن يوم الرابع من ديسمبر.

وقال ماكرون على تويتر إنه أجرى "مناقشة ممتازة عبر الهاتف" مع ترامب يوم الإثنين وإنهما تحدثا بشأن سوريا وحلف الأطلسي.

وأضاف ماكرون، "اتفقنا على أمور كثيرة وسنجتمع قبل قمة حلف الأطلسي في لندن".

اقرأ أيضاً... ماكرون: الحلف الأطلسي يموت سريرياً