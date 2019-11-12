المكسيك تمنح حق اللجوء لرئيس بوليفيا المستقيل موراليس

أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد مساء الاثنين أن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على متن طائرة حكومية متجهة إلى مكسيكو سيتي كانت السلطات المكسيكية قد أرسلتها إلى لاباز.
وكان موراليس قد ذكر في وقت سابق إنه يغادر بلاده متوجها إلى المكسيك. وكتب في تغريدة على تويتر "أخواتي وإخواني، أغادر إلى المكسيك".
وأعرب عن امتنانه للمكسيك لمنحه حق اللجوء. وأضاف موراليس: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل متابعاً دائماً.. قريباً سأعود بمزيد من القوة والطاقة."
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كان موراليس قد اعلن استقالته وإجراء انتخابات جديدة أول أمس الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات 20 أكتوبر ، والتي حقق فيها انتصاراً صريحاً على منافسه كارلوس ميسا.
وأدى رحيله، إلى جانب استقالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، إلى انزلاق بوليفيا إلى حالة من عدم اليقين.
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