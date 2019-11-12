زلزال يهز جنوب فرنسا وفحص محطتي طاقة نووية

هز زلزال شدته 5.1 درجة جنوب شرق فرنسا، وتسبب في إصابة أربعة أشخاص، بينما قالت شركة إي.دي.إف للطاقة إنها تجري فحوصاً تنظيمية في محطتي الطاقة النووية تريكاستا وكرواس التابعتين لها في المنطقة للتأكد من سلامتهما.

وقالت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع حول منطقة أرديش حيث أصيب ثلاثة أشخاص، وقالت السلطات إنها قدمت لبعض السكان مأوى مؤقتاً في منشآت رياضية محلية.

ووقعت أضرار طفيفة في نحو 50 مبنى في المنطقة.

وفي منطقة دروم المجاورة أصيب شخص بجراح خطيرة في انهيار سقالة أثناء الزلزال.

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وقال متحدث باسم شركة إي.دي.إف للطاقة، إن الفحوص في محطتي الطاقة احترازية وإن المفاعلات تعمل كالمعتاد.

وأضاف أن انقطاعاً غير مخطط في المفاعل رقم أربعة في تريكاستا في وقت سابق يوم الإثنين لا علاقة له بالزلزال.