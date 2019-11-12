نقل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى مستشفى

نُقل الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى للخضوع لإجراء طبي، حسبما قالت المتحدثة باسمه ديانا كونجيليو مساء الاثنين.

وأوضحت كونجيليو في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن كارتر 95 عاماً سيخضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط عن دماغه نتيجة نزيف أصيب به جراء سقوطه مؤخراً.

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والشهر الماضي، أصيب كارتر بكسر في الحوض بعد سقوطه في منزله بمدينة بلاينز في ولاية جورجيا.

كما أصيب كارتر بجروح طفيفة جراء سقوطه في وقت سابق من هذا العام وتطلب ذلك اجراء خياطة جراحية فوق حاجبه.