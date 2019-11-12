صافرات الإنذار تدوي بعسقلان وغلق طرقات بالجنوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت فصائل المقاومة عن إطلاق رشقات صاروخية على منطقة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة"، وذلك ردا على اغتيال الاحتلال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا " أبو سليم " (42 عاما) وزوجته الذين استشهدوا بمنزلهم في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

ورفعت سـرايـا الـقـدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها، وأكدت في بيان لها بأن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي.

وقالت السرايا في البيان "الرد على جريمة اغتيال أبو العطا لا حدود له، وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم، وليتحمل الاحتلال النتائج".

وحملت حركة حماس الاحتلال كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير. وقالت الحركة إن "مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو العطا لن تمر دون عقاب".

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ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في جنوب البلاد ومستوطنات "غلاف غزة"، فيما أعلنت سرايا القدس عن إطلاق قذائف صاروخية على مناطق مختلف في النقب وجنوب البلاد.

وتحسبا لأي تصعيد عسكري من قبل الاحتلال، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حالة طوارئ في القطاع، وقال في بيانه "بناء على جريمة الاحتلال فجر هذا اليوم واستمرار اعتدائه على أبناء شعبنا، سيتم العمل وفق نظام الطوارئ في كافة المقرات الحكومية وتعليق الدوام المدرسي حتى إشعار آخر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اغتيال أبو العطا القيادي البارز في سرايا القدس، وقال بيان له إنه في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) تم استهداف مبنى تواجد داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا.

وعقب عملية الاغتيال التي صادق عليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أعلن جيش الاحتلال عن غلق محاور طرقات في جنوب البلاد والإعلان عن المناطق الحدودية مع غزة مناطق عسكرية مغلقة، كما قام بإغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة.