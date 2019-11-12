غارة في دمشق وترجيح استهداف قيادي في الجهاد الإسلامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخصان وأصيب 6 آخرون جراء استهداف مبنى مجاور للسفارة اللبنانية في دمشق، فجر اليوم، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "سانا".

وقال ناشطون إن الاعتداء استهدف منزل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أكرم العجوري، وسط أنباء عن استشهاد ابنه وزوجته.

ولا تأكيد رسميًا لذلك بعد.

والمبنى يقع في منقطة المزّة غربية، ولا يعرف إن كانت له علاقة بالسفارة اللبنانيّة أم أنه يقع قربها فقط.

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ووفقًا للوكالة، أطلقت الدفاعات الجويّة السورية في المنقطة، للتصدّي "لأهداف معاديّة".

ودوّت أصوات تفجيرات في دمشق، قالت "سانا" إنها ناجمة عن "استهداف لجسم معادٍ في سماء داريا".

وإن صحّت أنباء استهداف العجوري، فإنها تأتي بالتزامن مع اغتيال القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، في منزله بقطاع غزّة.