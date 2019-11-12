سانا: قتيلان و6 إصابات جراء عدوان معاد بمحيط دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش السوري، الثلاثاء، تصديه لهدف معاد في سماء داريا بمحيط العاصمة دمشق أسفر عن مقتل 2 وإصابة 6 من المدنيين.

وقال الجيش، طبقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "الصوت الذي سمع في دمشق ناجم عن استهداف الجيش العربي السوري هدفا معاديا في سماء داريا ضد مبنى مدني، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 6 آخرين".

وكانت الوكالة قد أعلنت سقوط قتلى وجرحى جراء هذا الهجوم، فيما لم ترد المزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، مؤخرا، إن السلاح الجوي الإسرائيلي قصف قوافل أسلحة تابعة للجيش السوري وجماعة حزب الله اللبناني نحو مئة مرة منذ اندلاع الصراع السوري من أكثر من ستة أعوام.