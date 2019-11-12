وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العام الماضي ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.
وبحسب رويترز، قالت الوكالة في تقريرها الفصلي إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة.
وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق. وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.
وتقول الجمهورية الإسلامية إنه يمكنها سريعا التراجع عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات.
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