مسؤول بمصرف لبنان للشرق الأوسط: هناك تخمة بالسيولة الورقية بالمنازل قد تصل إلى 5 مليارات دولار

أكّد مسؤول كبير في "​مصرف لبنان​" في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "تحمّل ​المصارف​ لجزء من تكلفة الطلب على السيولة، سيكفل عدم تعريض الزبائن لمزيد من الإهانة في عدم القدرة على تلبية طلباتهم المشروعة المدفوعة بمخاوفهم على مدخراتهم".

ولفت إلى أنّ "آليّة التمويل المُعلنة ب​الدولار​ من مخزون الاحتياطي، ستتمّ عمليًّا من خلال اكتتابات المصارف في شهادات الإيداع الّتي تكتتب فيها في شهادات الإيداع لدى ​البنك المركزي​، والّتي تتقاضى عليها عوائد وتسهيلات تفوقها بالليرة تعيد توظيفها في البنك المركزي أيضًا"، موضحًا أنّها "ستغطّي النقص في السيولة الّذي سيحصل في أيّ مصرف، ممّا يعني أنّ تكلفة التمويل يتمّ احتسابها على مبلغ السلفة وعدد أيام استعمالها".

وبيّن المسؤول أنّ "التوجّه لخفض الفوائد السوقيّة سيمكّن المصارف من إعادة النظر تدريجيًّا بالتكلفة المترتّبة عليها على الودائع المحرّرة بالليرة وبالدولار"، مُقدّرًا "وجود تخمة في السيولة الورقية بالدولار وبالليرة في منازل المواطنين، وقد تصل إلى ما يوازي 5 مليارات دولار مناصفة بالعملتَين". وأشار إلى أنّ "من شأن التأكّد من سلامة الأموال في البنوك أن يؤسّس لموجة عكسيّة لإعادة ضخّ السيولة في الجهاز المصرفي، خصوصًا إذا شهدت البلاد أيّ إشارات إيجابيّة ذات صلة بالملف السياسي المتعثّر حتّى الساعة".