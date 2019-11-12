أعرب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، عن استغرابه "إصرار البعض على المضي بجلسات التشريع، بموازاة استمرار ​الثورة​ الشعبية". ورأى في تصرح صحافي، أنّ "المشاريع المُدرَجة على جدول أعمال ​جلسة مجلس النواب​ لا تلاقي مطالب الناس، وهي تنصبّ على قانون ​العفو العام​ بالدرجة الأولى لرشوة الناس"، لافتًا إلى أنّ "مشروع العفو يحتاج إلى درس معمق". وركّز على أنّ "صحيحًا أنّ هناك أبرياء يجب النظر بوضعهم، لكن ذلك من مسؤوليّة ​القضاء​ الّذي يجب أن يسرّع المحاكمات، لا أن نعفي عن كلّ ​السجناء​ والموقوفين والمرتكبين بشكل عشوائي".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش استغرب الإصرار على جلسات التشريع بموازاة الثورة: مشروع العفو يحتاج لدرس معمق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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