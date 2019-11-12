سانا: أنباء عن سقوط قتلى وجرحى باستهداف لبناء في المزة قرب السفارة اللبنانية

افادت وكالة "سانا" عن "أنباء عن سقوط قتلى وجرحى باستهداف لبناء في ​المزة​ قرب ​السفارة اللبنانية​". وفي وقت سابق أكدت سانا ان "الصوت الذي سمع في دمشق ناجم عن استهداف الجيش السوري لهدف معاد في سماء داريا".

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