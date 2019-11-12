الشرطة السعودية أوقفت يمنيا طعن 3 من أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض لها بالرياض

نقلت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة ​الرياض​، إعلانه أنّ "​الأجهزة الأمنية​ تعاملت مع حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحيّة خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليّات المُقامة على مسرح حديقة ​الملك عبدالله​ بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض".

وأوضح أنّه "تمّت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، وأُلقي القبض عليه وهو مقيم في السعودية، يمني الجنسية يبلغ من العمر 33 عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدّمت الرعاية الطبية للمصابين الّذين تعرّضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيّة مستقرّة ويلقون العناية الطبية اللازمة"، لافتًا إلى أنّه "جرى إيقاف المعتدي واتُخذت بحقّه الإجراءات النظاميّة كافّة".

يأتي الاعتداء في توقيت تعمل فيه السعودية على تعزيز القطاع الترفيهي لمواطنيها، وسط سعيها لتغيير صورتها المحافظة المتشددة. مع الإشارة إلى أنّ حديقة الملك عبدالله هي واحدة من المواقع الّتي تستضيف فعاليّات "موسم الرياض" الّتي تستمرّ لشهرين.