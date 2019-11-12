وزارة الداخلية بغزة: نتابع تداعيات استهداف اسرائيل لأحد قادة المقاومة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بانها تتابع تداعيات استهداف ​الجيش الاسرائيلي​ لأحد قادة ​المقاومة​، مؤكدة ان "​الأجهزة الأمنية​ والشرطة اتخذت التدابير اللازمة".

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