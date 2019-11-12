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الخارجية الأمريكية : ترامب سيناقش العدوان التركى مع أردوغان فى البيت الأبيض
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش الاجتياح التركي لشمال سوريا خلال اجتماعه المقبل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بهدف الدفع نحو حل سياسي يحمي "كل من هو في سوريا وليس فقط الأكراد".
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تصريح بومبيو يأتي بعد شهر من بدء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا الذي يستمر في إشعال كارثة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص وسط اتهامات بارتكاب أنقرة ومليشياتها جرائم حرب، حيث تقول الأمم المتحدة إن 92 مدنيا على الأقل تم قتلهم عن طريق الإعدام أو القناصة أو القتال البري أو الضربات الجوية.
وأشار بومبيو ، إجابة على أسئلة بعض الطلاب العسكريين في الكلية العسكرية في ولاية ساوث كارولاينا، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة ستتحدث مع تركيا حول ما يحدث في شمال سوريا وكيفية العمل على أفضل مستوى من التعاون لضمان حماية جميع من في سوريا وليس الأكراد فقط.
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