شهيدان فلسطينيان في غارة إسرائيلية شرقي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد فلسطينيان، الثلاثاء، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "شهيدان نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرقي غزة". وأصيب 69 فلسطينيا بجروح، الجمعة الماضي، في قمع الاحتلال المشاركين في الجمعة الـ82 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة. وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": "إن الطواقم تعاملت مع 69 إصابة مختلفة منها 29 بالرصاص الحي من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة". ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

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