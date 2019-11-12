زعيمة هونج كونج: عازمون على عقد انتخابات "نزيهة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت كاري لام زعيمة هونج كونج، الثلاثاء، أن حكومتها عازمة على عقد انتخابات محلية "نزيهة".

وقالت كاري لام في مؤتمر صحفي: "الحكومة لا تزال تعمل ما في وسعها لعقد انتخابات محلية "نزيهة وآمنة ومنظمة".



وأعربت زعيمة هونج كونج عن أملها من جميع الجامعات والمدارس أن تحث الطلاب على عدم المشاركة في أعمال العنف.

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وكانت كاري لام قد قالت، الإثنين، إن العنف الذي تشهده المدينة تخطى بكثير مطالبة المحتجين بالديمقراطية، مضيفة أن "المتظاهرين الآن هم أعداء الشعب".

وأوضحت أن "أولويتنا الآن هي إنهاء أعمال العنف، ولن ندخر جهدا في تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".

وجاءت تصريحات لام بعد ساعات من مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في قلب المركز المالي في أكثر المشاهد احتداما في المدينة خلال أشهر من الاضطرابات.