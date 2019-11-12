رئيس بوليفيا المستقيل يغادر إلى المكسيك

غادر الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، الثلاثاء، إلى المكسيك بعد إعلان استقالته، الأحد، على خلفية الاحتجاجات ضد إعادة انتخابه.



وقال موراليس في تغريدة على تويتر: "أخواتي وإخواني، أغادر إلى المكسيك".

وأضاف موراليس: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل متابعا دائما.. قريبا سأعود بمزيد من القوة والطاقة"، معربا عن امتنانه للمكسيك لمنحه حق اللجوء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية المكسيكي أن الرئيس البوليفي المستقيل على متن طائرة أرسلتها حكومة المكسيك لضمان مغادرته بأمان.

وأعلنت المكسيك، الإثنين، منح رئيس بوليفيا المستقيل حق اللجوء السياسي بعد أن قدم استقالته، أمس الأحد.

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وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده منحت موراليس حق اللجوء بناء على طلبه.

ودعا قائد الشرطة في بوليفيا الكولونيل خوسيه بارينيشيا، الثلاثاء، الجيش إلى التدخل لوقف أعمال العنف التي يرتكبها أنصار الرئيس المستقيل.

ووجه بارينيشيا نداء إلى الجنرال ويليامز كاليمان من أجل "التدخل"، مشيرا إلى أن الشرطة قد "أنهكت".

وفي استجابة سريعة، أمر قائد القوات المسلحة البوليفية مجموعة من العسكريين بالقيام بعمليات مشتركة مع الشرطة ضد "المخربين".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس البوليفي استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه والمستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، وقال صاحب الـ60 عاما في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "أستقيل من منصبي كرئيس".