الولايات المتحدة قلقة حول الوضع في هونغ كونغ









اسماء السيد - واشنطن: أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلقها البالغ" إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت الى ضبط النفس من قبل كل من قوات الأمن والمتظاهرين.

وقالت مورغن اورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان ان "الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ".

وأضافت "ندين العنف من جميع الأطراف، ونحن نتعاطف مع ضحايا العنف بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما وندعو الجميع، سواء الشرطة أم المتظاهرين، إلى ممارسة ضبط النفس".