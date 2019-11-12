اسماء السيد - واشنطن: أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلقها البالغ" إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت الى ضبط النفس من قبل كل من قوات الأمن والمتظاهرين.
وقالت مورغن اورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان ان "الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ".
وأضافت "ندين العنف من جميع الأطراف، ونحن نتعاطف مع ضحايا العنف بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما وندعو الجميع، سواء الشرطة أم المتظاهرين، إلى ممارسة ضبط النفس".
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة قلقة حول الوضع في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.