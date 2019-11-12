شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتفعيل دور وزارة الثقافة فى مواجهة شائعات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جمال كوش عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وزارة الثقافة بتفعيل دورها فى مواجهة الشائعات والأكاذيب، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة فى هذا الصدد.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور وزارة الثقافة فى المجتمع المصرى،خاصة فى ظل ما وصفه بوجود هجمات شرسة على مؤسسات الدولة من دول وأجهزة معادية التى تحاول عرقلة المسيرة، ووضع العراقيل أمام الدولة المصرية.

وأشار كوش إلى أن الدولة المصرية تواجه حروبا شرسة بسبب الشائعات والأكاذيب التى تهدف إلى بث روح من التشكيك داخل المجتمع المصرى، وتسعى إلى التقليل من الإنجازات فى أرض الواقع، وبالتالى يجب على وزارة الثقافة بجانب الإعلام أن يكون لها دورا من خلال إقامة ندوات تثقيفية فى مختلف المحافظات للتعريف بدور الدولة وكيفية مساعدة المواطنين على التصدى لهذه الشائعات، بجانب الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام.