شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة تناقشها "إعلام البرلمان" الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربعة طلبات إحاطة مقدمة من نواب البرلمان، تناقشها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعين لها يومى الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

ويستعرضهم ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن تدهور الأداء داخل قصور وبيوت الثقافة، الأمر الذى أدى إلى عزوف الشباب عن الارتباط بهذه المؤسسات الثقافية، فضلاً عن تعرض بعضها للانهيار ومنها بيت ثقافة القلج بمحافظة الغربية.

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2. طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد اسماعيل، بشأن دور الوزارة فى زيادة الوعى لدى المواطن المصرى وعجز قصور الثقافة فى جذب الزائرين لمشاهدة ما يتم تقديمه ما مسارحها.

3. طلب الإحاطة المقدم من أمل زكريا، بشأن ارتفاع عدد الأفلام والمشاهد غير اللائقة بمجتمعنا المصرى.

4.طلب الاحاطة المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان، بشأن الإعلان السيئ لشركة فرصنا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يمنع ويقلل فرص الاستثمار فى المحافظات الحدودية بدلاً من جذبها للمستثمرين وخاصة فى محافظة الوادى الجديد.