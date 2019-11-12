"بشائر خير".. الزراعة تنجح في مضاعفة الإنتاج السمكي إلى 12 ألف طن للفدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، عن نجاح تطبيق تجربة الاستزراع السمكي المكثف، والوصول إلى إنتاجية بلغت 12 ألف طن سمك في الفدان، مضيًفا أن التجربة نفذت في أحد المزارع بالمنطقة الشرقية المجاورة لبحيرة المنزلة.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الهيئة بدأت في حصاد الأسماك بالمزرعة، عقب تحقيقها إنتاجية بلغت 12 ألف طن بدلاً من 3 آلاف طن في الفدان، مشيرًا إلى أن ذلك حدث عقب قيام الوزارة في استخدام نظام التربية شبه المكثف في المزارع السمكية المصرية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن مزارع الهيئة مُتاحة للمنتجين للاستفادة من التجربة وتطبيقها في مزارعهم، مضيفًا أن سياسة الهيئة هي اتباع خطة رفع المزارع وتطويرها رأسيًا، باستخدام نظام التهوية والغذايات السليمة.

وأشار إلى أن الهيئة تستكمل خطط التطوير الخاصة بالبحيرات؛ من خلال زيادة التنوع البيولوجي في البحيرات وفتح البواغيز لنظام "شبه المكثف"، الذي يتم فيه تربية الأسماك في بيئات مسيطر عليها من خلال توفير أحواض بمساحات تتراوح بين 3 إلى 20 فدانًا للحوض الواحد، على أن يكون مزودًا بفتحات الري، والصرف.​