عاصي الحلاني يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):

قدّم المطرب اللبناني عاصي الحلاني، مساء أمس الاثنين، خلال الحفل الفني الذي شارك فيه على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، باقة من أجمل أغنياته.

كما قدم نجوم الأوبرا أشرف وليد، وسارة زكي، وأحمد سعيد، وأميرة أحمد، باقة من أغنيات زمن الفن الجميل، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

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