ارتفاع إصابات انفجار أسطوانة غاز في شرم الشيخ إلى 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز بكافيتريا أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ ف يجنوب سيناء، إلى 10، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا بنشوب حريق عقب انفجار أسطوانة غاز في كافيتريا أحد الفنادق، أدى إلى إصابة 10 أشخاص هم: (السيد أحمد السيد 46 سنة، وعمر كامل 17 سنة، وأبو العينين محمد محمد 40 سنة، من محافظة البحيرة، وأحمد مرسي 19 سنة، من محافظة المنيا، وأيمن السيد شبل 23 سنة، وإبراهيم السيد 20 سنة من محافظة الغربية، وأنور محمود 22 سنة، ومحمد أيمن 18 سنة من محافظة الشرقية، وهشام هلال 36 سنة من محافظة المنوفية، وإسلام محمد محمد 27 سنة من محافظة سوهاج).

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران الناتجة عن الانفجار، واستدعاء المعمل الجنائي لمعرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.​