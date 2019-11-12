كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "حرائق كارثية".. أستراليا تغلق 600 مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية نيو ساوث ويلز، بأستراليا عن إغلاق 600 مدرسة استعدادًا لحرائق كارثية، خاصة مع ظروف الطقس والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا فى الساعة، ويشمل الإعلان منطقة سيدنى الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.

الجدير بالذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز، شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضى، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، كان هناك 50 حريقا لا يزال مشتعلا، وقد غطت الأدخنة السماء فى المناطق الشمالية من مدينة سيدنى، فيما حذرت السلطات المحلية السكان باتخاذ التدابير اللازمة.