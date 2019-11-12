المكسيك تمنح رئيس بوليفيا المستقيل حق اللجوء السياسي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أعلنت المكسيك، الإثنين، منح رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس حق اللجوء السياسي بعد أن قدم استقالته، أمس الأحد.



وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده منحت موراليس حق اللجوء بناء على طلبه.

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ودافعت حكومة المكسيك، بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بقوة عن موراليس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات البلاد.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس البوليفي استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه والمستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، وقال صاحب الـ60 عاما في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "أستقيل من منصبي كرئيس".

وعقب إعلان موراليس النبأ، انطلقت الاحتفالات بساحة "موريللو" بوسط العاصمة البوليفية "لاباز" ابتهاجا بإعلان الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2006 استقالته.