- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - وكالة الأنباء الفرنسيةالثلاثاء 2019/11/12 04:05 ص بتوقيت أبوظبي
شرطة في بوليفيا عقب إعلان الرئيس موراليس استقالته
دعا قائد في الشرطة بوليفيا، الثلاثاء، إلى تدخل عسكري لإنهاء العنف في البلاد.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه والمستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، وقال صاحب الـ60 عاما في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "أستقيل من منصبي كرئيس".
وكان الجيش والشرطة طالبا موراليس في وقتٍ سابق بالتنحي، حيث دعا قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان، الأحد، الرئيس إلى الاستقالة من أجل صالح بوليفيا.
وصرّح قائد الجيش للصحفيّين: "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".
وأدّت انتخابات 20 أكتوبر إلى إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة حتّى 2025، رغم أنّ البوليفيين رفضوا هذا الخيار في استفتاء جرى في فبراير/شباط 2016، وسبق أن طالبت لجان المجتمع المدني بعدم ترشّح موراليس ولا ميسا لانتخابات جديدة.
وعقب إعلان موراليس النبأ، انطلقت الاحتفالات بساحة "موريللو" بوسط العاصمة البوليفية "لاباز" ابتهاجا بإعلان الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2006 استقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بوليفيا تدعو إلى تدخل عسكري لإنهاء العنف في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.