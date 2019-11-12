شرطة بوليفيا تدعو إلى تدخل عسكري لإنهاء العنف في البلاد

دعا قائد في الشرطة بوليفيا، الثلاثاء، إلى تدخل عسكري لإنهاء العنف في البلاد.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه والمستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، وقال صاحب الـ60 عاما في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "أستقيل من منصبي كرئيس".

وكان الجيش والشرطة طالبا موراليس في وقتٍ سابق بالتنحي، حيث دعا قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان، الأحد، الرئيس إلى الاستقالة من أجل صالح بوليفيا.

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وصرّح قائد الجيش للصحفيّين: "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".





وأدّت انتخابات 20 أكتوبر إلى إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة حتّى 2025، رغم أنّ البوليفيين رفضوا هذا الخيار في استفتاء جرى في فبراير/شباط 2016، وسبق أن طالبت لجان المجتمع المدني بعدم ترشّح موراليس ولا ميسا لانتخابات جديدة.

وعقب إعلان موراليس النبأ، انطلقت الاحتفالات بساحة "موريللو" بوسط العاصمة البوليفية "لاباز" ابتهاجا بإعلان الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2006 استقالته.