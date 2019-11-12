السعودية تؤكد حق الفلسطينيين في العودة: لا يسقط بالتقادم

جددت السعودية تأكيد حق الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم، مؤكدة أنه حق غير قابل للتصرف ومن الحقوق الثابتة والراسخة لا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المنعقدة حول البند المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" التي ألقاها، الإثنين، السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.

ونوه الحقباني بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أزمة اللاجئين ليست إنسانية بقدر ما هي أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية، وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي.

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وأشار إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ حتى اليوم أكثر من 5.5 مليون في مخيمات اللجوء بعيداً عن الديار التي شردوا منها، محرومين من أبسط سبل العيش الكريم، تحييهم آمال العودة إلى وطنهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.





وأكد أن المملكة تدعم قرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا" وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجها، داعياً المجتمع الدولي والدول الأعضاء في دعم تجديد تفويض وكالة "الأونروا"، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الذي تتعرض له "الأونروا"، والعمل على تلبية احتياجاتها.

وطالب الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة أن تواصل مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.

وقدّم الحقباني التهنئة إلى القائم بأعمال وكالة "الأونروا" كريستيان ساونرز بمناسبة توليه منصب المفوض العام، متمنياً له كل النجاح والتوفيق في هذه المهمة ومواصلة المسيرة في قيادة هذه الوكالة خلفاً للمفوض العام بيير كرينبول.