الجيش المالي يشن هجوما واسعا ضد الإرهابيين وسط البلاد

شن الجيش في مالي هجوما واسعا ضد الإرهابيين وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل العديد منهم.

قالت الحكومة، في بيان، إن سلاح الجو التابع للجيش يقوم بتغطية جوية للهجوم الذي تقرر ردا على هجومين شنهما الإرهابيون وأوقعا نحو مئة جندي خلال شهر، وهي أقسى خسائر للجيش المالي منذ سنوات.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أدى إلى تدمير سيارات ودراجات نارية والعثور على أوراق ثبوتية من جنسيات عدة في الأماكن التي ضبطت فيها معدات عسكرية.

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وقد أمر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بوضع "مفهوم جديد للعمليات يعتمد أساسا على الهجوم".





ويتزامن هذا الهجوم مع عمليات عسكرية تعرف باسم "بورجو 4" تقوم بها قوة برخان الفرنسية إلى جانب قوات محلية في منطقة تلاقي حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق عملية "بورجو 4" خلال زيارة قامت بها إلى المنطقة.

وقتل جنديان ماليان وأصيب 6 آخرون مؤخرا، إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم العسكرية التي كانت تقوم بدورية، بحسب ما أعلن الجيش المالي.