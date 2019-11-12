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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط متفجرات داخل ملعب كرة فى مدينة الكوت بالعراق الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أفاد مصدر أمنى فى العراق، مساء الاثنين، بضبط متفجرات ومخلفات حربية عبارة عن متفجرات فى ساحة ملعب بمدينة الكوت.

Advertisements ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن مفرزة من مكافحة المتفجرات توجهت الى قضاء الكوت منطقة داموك لوجود مخلفات حربية داخل ساحة ملعب لكرة القدم. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه عند الوصول والكشف تبين وجود قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد 8، وقاذفة RPG7 عدد 1، إضافة إلى صاروخ، مؤكدا أنه تم تأمينها أصوليا.

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