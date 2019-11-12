شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاعر إيراني معارض.. هل سمّمه «الملالي»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أغلق شباب إيرانيون شوارع مدينة شادكان (جنوبي إيران) أمس (الإثنين) عقب مقتل شاعر الأحواز حسن الحيدري المناهض للنظام الإيراني في ظروف غامضة، فيما ألقى الشباب الحجارة وأشعلوا النيران في الشوارع. ووجه المتحدث باسم مجاهدي خلق الإيرانية تحياته لأبطال شادكان، ودعا الشباب الغيارى في الأحواز ومحافظة خوزستان إلى دعم انتفاضة شادكان. وتوفي الحيدري (29 عاماً) بالمستشفى في ظروف غامضة، وقال أحد أقربائه: شعر حسن بأعراض تسمم، وفور نقله للمستشفى حاول الأطباء إنقاذه لكنه أصيب بتشنج وتدهورت حالته فلفظ أنفاسه فجرا. وقال أفراد عائلته: «حسن كان بصحة جيدة ولم يعان من مرض أو مشكلة تسبب الوفاة متهمين الأمن الإيراني بقتله».

يذكر أن المخابرات اعتقلت الحيدري مرات عدة، آخرها في أغسطس 2018 قبل أن يطلق سراحه بكفالة على خلفية أشعاره الوطنية ونقده لأباطيل سياسات الملالي الحاكمة.